Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Кутовой, Лазарев, Дикиджи, Лукин, Полянский покажут короткие программы

17 ноября в Самаре на этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров юноши выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Юноши, КМС

Короткая программа

Начало – 17.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Генрих Гартунг

2. Лев Лазарев

3. Михаил Полянский

4. Георгий Лихачев

5. Андрей Коцин

Вторая разминка

6. Карим Хасанов

7.

8.

9.

10. Илья Ковальчук

11. Илья Неретин

Третья разминка

12. Юрий Сидоров

13. Роман Кудлаев

14. Макар Пузин

15. Арсений Словягин

16. Александр Чмиль

17.