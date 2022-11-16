Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Кутовой, Лазарев, Дикиджи, Лукин, Полянский покажут короткие программы

Теги сборная России результаты мужское катание Андрей Кутовой Марк Лукин Владислав Дикиджи Михаил Полянский Лев Лазарев Григорий Федоров Макар Пузин Серия Гран-при России Илья Неретин Генрих Гартунг Георгий Лихачев Волжский пируэт Александр Чмиль Роман Кудлаев Илья Ковальчук Карим Хасанов Андрей Коцин Фигурное катание

17 ноября в Самаре на этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров юноши выступят с короткими программами. 

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Юноши, КМС

Короткая программа

Начало – 17.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Генрих Гартунг

2. Лев Лазарев 

3. Михаил Полянский 

4. Георгий Лихачев 

5. Андрей Коцин 

Вторая разминка

6. Карим Хасанов 

7. Марк Лукин 

8. Андрей Кутовой 

9. Владислав Дикиджи 

10. Илья Ковальчук 

11. Илья Неретин 

Третья разминка 

12. Юрий Сидоров

13. Роман Кудлаев 

14. Макар Пузин 

15. Арсений Словягин 

16. Александр Чмиль 

17. Григорий Федоров 

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