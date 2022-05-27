Предварительный календарь Гран-при России по фигурному катанию: 1-й этап стартует в октябре в Москве, финал пройдет в Сочи в марте

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Федерация фигурного катания России (ФФКР) представила календарный план соревнований Гран-при России в сезоне-2022/23.

Гран-при России, сезон-2022/2023

«Золотой конек Москвы», 1-й этап

Москва, 21-23 октября

«Бархатный сезон», 2-й этап

Сочи, 28-30 октября

«Идель-2022», 3-й этап

Казань, 4-6 ноября

«Московские звезды», 4-й этап

Москва, 11-13 ноября

«Волжский пируэт», 5-й этап

Самара, 16-18 ноября

«На призы губернатора Пермского края», 6-й этап

Пермь, 25-27 ноября

Финал Гран-при России

Сочи, 3-5 марта

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