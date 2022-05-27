Предварительный календарь Гран-при России по фигурному катанию: 1-й этап стартует в октябре в Москве, финал пройдет в Сочи в марте

Федерация фигурного катания России (ФФКР) представила календарный план соревнований Гран-при России в сезоне-2022/23.
Гран-при России, сезон-2022/2023
«Золотой конек Москвы», 1-й этап
Москва, 21-23 октября
«Бархатный сезон», 2-й этап
Сочи, 28-30 октября
«Идель-2022», 3-й этап
Казань, 4-6 ноября
«Московские звезды», 4-й этап
Москва, 11-13 ноября
«Волжский пируэт», 5-й этап
Самара, 16-18 ноября
«На призы губернатора Пермского края», 6-й этап
Пермь, 25-27 ноября
Финал Гран-при России
Сочи, 3-5 марта