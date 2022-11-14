Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Трусова, Муравьева, Самоделкина, Кондратюк, Мозалев, Бойкова и Козловский

С 16 по 20 ноября в Самаре пройдет пятый этап Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт».

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Расписание трансляций

16 ноября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

18.30

Пары, КМС, короткая программа

21.00

17 ноября, четверг

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

14.15

Пары, КМС, произвольная программа

16.45

Девушки, КМС, короткая программа

18.50

Юноши, КМС, короткая программа

21.25

18 ноября, пятница

Девушки, КМС, произвольная программа

13.45

Юноши, КМС, произвольная программа

16.35

19 ноября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

14.30

Женщины, короткая программа

16.00

Пары, короткая программа

18.15

Мужчины, короткая программа

19.35

20 ноября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

14.00

Женщины, произвольная программа

15.45

Пары, произвольная программа

17.45

Мужчины, произвольная программа

19.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.

Предварительный состав участников

Женщины: Александра Трусова, Софья Муравьева, Софья Самоделкина.

Мужчины: Марк Кондратюк, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов.

Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.