Дэвис и Смолкин, Усачева, Хромых не выступят на этапе Гран-при России в Перми

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Танцевальный дуэт Диана ДэвисГлеб Смолкин, фигуристки Дарья Усачева и Майя Хромых не выступят на шестом этапе Гран-при России в Перми.

Спортсмены изначально были заявлены на этап, но их имен нет в списке участников, опубликованном сегодня Федерацией фигурного катания России.

Ранее сообщалось, что Усачева и Хромых еще не восстановились после травм.

Соревнования пройдут 26-27 ноября.

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