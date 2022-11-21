Дэвис и Смолкин, Усачева, Хромых не выступят на этапе Гран-при России в Перми
Танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин, фигуристки Дарья Усачева и Майя Хромых не выступят на шестом этапе Гран-при России в Перми.
Спортсмены изначально были заявлены на этап, но их имен нет в списке участников, опубликованном сегодня Федерацией фигурного катания России.
Ранее сообщалось, что Усачева и Хромых еще не восстановились после травм.
Соревнования пройдут 26-27 ноября.
Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?
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