Дэвис и Смолкин, Усачева, Хромых не выступят на этапе Гран-при России в Перми

Танцевальный дуэт – , фигуристки и не выступят на шестом этапе Гран-при России в Перми.

Спортсмены изначально были заявлены на этап, но их имен нет в списке участников, опубликованном сегодня Федерацией фигурного катания России.

Ранее сообщалось, что Усачева и Хромых еще не восстановились после травм.

Соревнования пройдут 26-27 ноября.

Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?