Предварительный календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2022/23: Гран-при стартует в октябре, чемпионат России – в декабре

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Федерация фигурного катания России (ФФКР) представила календарный план основных всероссийских соревнований в сезоне-2022/23.

Календарь всероссийских соревнований по фигурному катанию

2022 год

Всероссийские соревнования «Мемориал Панина-Коломенкина»

Санкт-Петербург, 5-8 октября

Гран-при России «Золотой конек Москвы»

Москва, 21-23 октября

Гран-при России «Бархатный сезон»

Сочи, 28-30 октября

Гран-при России «Идель-2022»

Казань, 4-6 ноября

Гран-при России «Московские звезды»

Москва, 11-13 ноября

Всероссийские соревнования «Кубок Алексея Мишина»

Белгород, 15-17 ноября

Гран-при России «Волжский пируэт»

Самара, 18-20 ноября

Гран-при России «На призы губернатора Пермского края»

Пермь, 23-25 ноября

Прыжковый турнир

Москва, 3-4 декабря

Всероссийские соревнования «Жигули»

Тольятти, 9-12 декабря

Всероссийские соревнования «Мордовские узоры»

Саранск, 16-18 декабря

Чемпионат России

Красноярск, 20-25 декабря

2023 год

Кубок Первого канала

Москва, 21-22 января

Всероссийские соревнования «На призы Елены Чайковской»

Москва, 10-11 февраля

Первенство России среди юниоров

Пермь, 14-18 февраля

Финал Гран-при России

Сочи, 3-5 марта

Всероссийские соревнования «На призы Татьяны Тарасовой»

Пермь, 12-15 марта

Финал Спартакиады молодежи России

Сочи, 16-20 марта

Всероссийские соревнования «Памяти Гринькова»

Москва, 24-25 марта

Первенство России среди девушек и юношей

Саранск, 30 марта – 4 апреля

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