Предварительный календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2022/23: Гран-при стартует в октябре, чемпионат России – в декабре

Федерация фигурного катания России (ФФКР) представила календарный план основных всероссийских соревнований в сезоне-2022/23.
Календарь всероссийских соревнований по фигурному катанию
2022 год
Всероссийские соревнования «Мемориал Панина-Коломенкина»
Санкт-Петербург, 5-8 октября
Гран-при России «Золотой конек Москвы»
Москва, 21-23 октября
Гран-при России «Бархатный сезон»
Сочи, 28-30 октября
Гран-при России «Идель-2022»
Казань, 4-6 ноября
Гран-при России «Московские звезды»
Москва, 11-13 ноября
Всероссийские соревнования «Кубок Алексея Мишина»
Белгород, 15-17 ноября
Гран-при России «Волжский пируэт»
Самара, 18-20 ноября
Гран-при России «На призы губернатора Пермского края»
Пермь, 23-25 ноября
Прыжковый турнир
Москва, 3-4 декабря
Всероссийские соревнования «Жигули»
Тольятти, 9-12 декабря
Всероссийские соревнования «Мордовские узоры»
Саранск, 16-18 декабря
Чемпионат России
Красноярск, 20-25 декабря
2023 год
Кубок Первого канала
Москва, 21-22 января
Всероссийские соревнования «На призы Елены Чайковской»
Москва, 10-11 февраля
Первенство России среди юниоров
Пермь, 14-18 февраля
Финал Гран-при России
Сочи, 3-5 марта
Всероссийские соревнования «На призы Татьяны Тарасовой»
Пермь, 12-15 марта
Финал Спартакиады молодежи России
Сочи, 16-20 марта
Всероссийские соревнования «Памяти Гринькова»
Москва, 24-25 марта
Первенство России среди девушек и юношей
Саранск, 30 марта – 4 апреля