Трусова, Самоделкина, Фролова, Кондратюк, Мозалев, Самарин, Бойкова и Козловский, Худайбердиева и Базин выступят на этапе Гран-при России в Самаре
Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала предварительный состав участников пятого этапа Гран-при России в Самаре.
Женщины: Софья Воронцова, Рената Губашева, Ксения Гущина, Агнета Латушкина, Ольга Мокейкина, Анастасия Морозова, Арина Онищенко, Софья Самоделкина, Александра Трусова, Анна Фролова.
Мужчины: Андрей Анисимов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Катичев, Егор Коваленко, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин.
Пары: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Илья Миронов.
Танцы на льду: Александра Буторина – Никита Сборик, Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Полина Усова – Михаил Антонов, Екатерина Храбрых – Мирон Суслов, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.
Соревнования пройдут 19-20 ноября.
Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Трусова, Самоделкина, Кондратюк, Мозалев, Бойкова и Козловский
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