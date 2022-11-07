Гран-при России. Общий зачет. Алиев лидирует, Кондратюк – 3-й, Мозалев – 4-й, Коляда – 9-й

лидирует в общем зачете Гран-при России по фигурному катанию сезона-2022/23 после трех этапов.

Фигуристы получают очки в зависимости от мест, занятых на этапах (18 за первое, 16 за второе, 14 за третье и так далее). При равенстве показателей в расчет идет сумма оценок за все программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Общий зачет

Мужчины

После 3 этапов из 6

1. Дмитрий Алиев – 36

2. Иван Попов – 22

3. – 18

4. – 16 (272,71)

5. Глеб Лутфуллин – 16 (258,20)

6. Алексей Ерохов – 16 (241,05)

7. – 14 (257,43)

8. Петр Гуменник – 14 (236,63)

9. – 12 (237,22)

10. Андрей Анисимов – 12 (235,40)

11. Артур Даниелян – 12 (225,68)

12. Артем Ковалев – 10 (226,53)

13. Даниил Самсонов – 10 (222,35)

14. Роман Атояр – 10 (206,72)