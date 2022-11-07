Гран-при России. Общий зачет. Алиев лидирует, Кондратюк – 3-й, Мозалев – 4-й, Коляда – 9-й
Дмитрий Алиев лидирует в общем зачете Гран-при России по фигурному катанию сезона-2022/23 после трех этапов.
Фигуристы получают очки в зависимости от мест, занятых на этапах (18 за первое, 16 за второе, 14 за третье и так далее). При равенстве показателей в расчет идет сумма оценок за все программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Общий зачет
Мужчины
После 3 этапов из 6
1. Дмитрий Алиев – 36
2. Иван Попов – 22
3. Марк Кондратюк – 18
4. Андрей Мозалев – 16 (272,71)
5. Глеб Лутфуллин – 16 (258,20)
6. Алексей Ерохов – 16 (241,05)
7. Александр Самарин – 14 (257,43)
8. Петр Гуменник – 14 (236,63)
9. Михаил Коляда – 12 (237,22)
10. Андрей Анисимов – 12 (235,40)
11. Артур Даниелян – 12 (225,68)
12. Артем Ковалев – 10 (226,53)
13. Даниил Самсонов – 10 (222,35)
14. Роман Атояр – 10 (206,72)
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