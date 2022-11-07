Гран-при России. Общий зачет. Алиев лидирует, Кондратюк – 3-й, Мозалев – 4-й, Коляда – 9-й

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Алексей Ерохов Артем Ковалев Артур Даниелян Андрей Мозалев Даниил Самсонов Глеб Лутфуллин Марк Кондратюк Андрей Анисимов Иван Попов Роман Атояр Серия Гран-при России Фигурное катание

Дмитрий Алиев лидирует в общем зачете Гран-при России по фигурному катанию сезона-2022/23 после трех этапов. 

Фигуристы получают очки в зависимости от мест, занятых на этапах (18 за первое, 16 за второе, 14 за третье и так далее). При равенстве показателей в расчет идет сумма оценок за все программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Общий зачет

Мужчины

После 3 этапов из 6

1. Дмитрий Алиев – 36

2. Иван Попов – 22

3. Марк Кондратюк – 18

4. Андрей Мозалев – 16 (272,71)

5. Глеб Лутфуллин – 16 (258,20)

6. Алексей Ерохов – 16 (241,05)

7. Александр Самарин – 14 (257,43)

8. Петр Гуменник – 14 (236,63)

9. Михаил Коляда – 12 (237,22)

10. Андрей Анисимов – 12 (235,40)

11. Артур Даниелян – 12 (225,68)

12. Артем Ковалев – 10 (226,53)

13. Даниил Самсонов – 10 (222,35)

14. Роман Атояр – 10 (206,72)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные