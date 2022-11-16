Тарасова о Тотьмяниной: «Вчера была ужасная травма, а она приехала и вышла на лед. Спасибо, Таня, что так относишься к боли»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала участие в съемках очередного выпуска «Ледникового периода».

Накануне съемок Тотьмянина получила травму колена и испытала болевой шок.

«Что говорить, катается, что ничего не болит. Я сомневалась, будет ли кататься. Вчера была такая ужасная травма. А она приехала и вышла на лед.

Спасибо, Таня, что ты так к боли относишься. Это не слово «надо». Когда ты весь разломан, когда не можешь, все равно берешь и работаешь», – сказала Тарасова.

«Не секрет, что мы, спортсмены, самые страшные травмы получаем тут.

Я видела Таню незадолго до старта. Человек стоял на одной ноге и не мог наступить на другую. А сейчас улыбалась, светилась и прекрасно выступала», – добавила олимпийская чемпионка .

Тотьмянина исполнила номер в «Ледниковом периоде»: «Если бы травма была намного серьезнее, то не стала бы рисковать, потому что и так предстоит замена двух бедер»