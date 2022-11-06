Навка о дуэте Медведевой и Федотова: «Федор – шикарный катальщик, уверенно стоит на коньках. Так будет даже интереснее»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась мнением о новом партнере в шоу – актере Федоре Федотове.

«Думаю, будет прекрасная пара. Федотов – шикарный катальщик, да и уверенно стоит на коньках. Он талантливый и актерский. Все, что ни делается, – к лучшему! Мне кажется, так будет даже интереснее.

В прошлом году Женя с Даней [Милохиным] много чего нам показали. Но я сторонник, чтобы пары менялись. В этом году почти все пары изменятся – почти нет повторов, кроме двух. Как мне кажется, намного интереснее, когда появляются новые люди.

Шансы на победу? Все может быть, ха-ха. Честно говоря, не знаю, как будут распределять очки, считать оценки. Они же пропустят один или несколько выпусков», — сказала Навка.

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