«У нее был сильный болевой шок». Татьяна Тотьмянина получила травму во время съемок «Ледникового периода»
Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина получила травму во время съемок шоу «Ледниковый период», сообщил продюсер Илья Авербух.
Тотьмянина выступает в проекте в паре с актером Иваном Колесниковым.
«Татьяной была получена травма, сейчас мы ждем результатов. Она поехала на обследование.
Они упали на элементе, конек партнера попал в колено. Насколько это серьезно, мы пока не знаем, ждем результатов», – сказал Авербух.
«Был один из элементов, не поддержка. Во время поворота Иван упал и случайно задел коньком колено Тани.
Не знаю, насколько серьезно там все, но у нее был сильный болевой шок. Возможно, что все обойдется.
Таня – настоящий боец, смогла завершить выступление, но потом почувствовала сильную боль. Мы все ей помогли, но ее увезли на скорой. Думаю, завтра мы уже что-то поймем по результатам», – цитирует Авербуха «Р-Спорт».
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