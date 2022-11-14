«У нее был сильный болевой шок». Татьяна Тотьмянина получила травму во время съемок «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка получила травму во время съемок шоу , сообщил продюсер .

Тотьмянина выступает в проекте в паре с актером Иваном Колесниковым.

«Татьяной была получена травма, сейчас мы ждем результатов. Она поехала на обследование.

Они упали на элементе, конек партнера попал в колено. Насколько это серьезно, мы пока не знаем, ждем результатов», – сказал Авербух.

«Был один из элементов, не поддержка. Во время поворота Иван упал и случайно задел коньком колено Тани.

Не знаю, насколько серьезно там все, но у нее был сильный болевой шок. Возможно, что все обойдется.

Таня – настоящий боец, смогла завершить выступление, но потом почувствовала сильную боль. Мы все ей помогли, но ее увезли на скорой. Думаю, завтра мы уже что-то поймем по результатам», – цитирует Авербуха «Р-Спорт».