Тотьмянина исполнила номер в «Ледниковом периоде»: «Если бы травма была намного серьезнее, то не стала бы рисковать, потому что и так предстоит замена двух бедер»

Олимпийская чемпионка в парном катании сообщила, что ей предстоит операция по замене тазобедренного сустава.

Накануне Тотьмянина получила травму колена во время съемок «Ледникового периода» и испытала болевой шок. Сегодня она приняла участие в съемках 10-го выпуска шоу.

«Это жизнь, кому-то еще сложнее. Ради того (вышла), чтобы потом себя не корить, что вроде как я не могла, но надо было напрячься. Я все равно отдаю себе отчет, если бы травма была намного серьезнее, то, конечно, не стала бы рисковать, потому что и так предстоит замена двух бедер. Это серьезно. Как позволит ситуация (по времени).

Я стою, я каталась. Значит, все в порядке. Я в спорте вообще только дважды не выходила на лед после серьезных травм – это когда было сотрясение мозга, я лежала без сознания три часа, и когда я сломала ногу. Дважды я позволила себе не выйти, но это было невозможно.

Но когда можно сделать укол, замотаться, подержаться за плечо партнера. Да, конечно (выступала на уколах). У меня повреждение мениска и жидкость вытекла. Я надеюсь, что нет (не потребуется операция), но кто знает, как дальше все будет развиваться, повторная МРТ назначена через две недели.

Мне назначен покой, но покой нам только снится. Все-таки нам не 15 лет, когда травмы заживают очень быстро. Пока я могу не подводить людей, я закончу проект. Буквально несколько дней и съемки закончатся», – сказала Тотьмянина.

«У нее был сильный болевой шок». Татьяна Тотьмянина получила травму во время съемок «Ледникового периода»