Илья Авербух: «На данный момент состояние Тотьмяниной лучше. Она приехала на раскатку»

Теги Татьяна Тотьмянина Илья Авербух телевидение травмы Р-Спорт Ледниковый период Фигурное катание

Продюсер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о состоянии олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, которая получила травму во время съемок передачи. 

«На данный момент состояние лучше. Она приехала сейчас на раскатку, будем смотреть.

В общем, ничего такого серьезного нет. Боль, конечно, есть, ей больно, сложно ходить, но она настоящий герой», — сказал Авербух. 

«У нее был сильный болевой шок». Татьяна Тотьмянина получила травму во время съемок «Ледникового периода»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные