Илья Авербух: «На данный момент состояние Тотьмяниной лучше. Она приехала на раскатку»
Продюсер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о состоянии олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, которая получила травму во время съемок передачи.
«На данный момент состояние лучше. Она приехала сейчас на раскатку, будем смотреть.
В общем, ничего такого серьезного нет. Боль, конечно, есть, ей больно, сложно ходить, но она настоящий герой», — сказал Авербух.
«У нее был сильный болевой шок». Татьяна Тотьмянина получила травму во время съемок «Ледникового периода»
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