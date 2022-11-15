Илья Авербух: «На данный момент состояние Тотьмяниной лучше. Она приехала на раскатку»

Продюсер проекта рассказал о состоянии олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, которая получила травму во время съемок передачи.

«На данный момент состояние лучше. Она приехала сейчас на раскатку, будем смотреть.

В общем, ничего такого серьезного нет. Боль, конечно, есть, ей больно, сложно ходить, но она настоящий герой», — сказал Авербух.

«У нее был сильный болевой шок». Татьяна Тотьмянина получила травму во время съемок «Ледникового периода»