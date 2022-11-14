Александр Энберт: «Требование WADA не стало новостью, на протяжении всей Олимпиады мы это слышали. Что оказало колоссальное давление на Валиеву»

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 высказался о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировать на четыре года.

Также WADA ожидает, что результаты спортсменки, показанные от 25 декабря 2021 года, будут аннулированы.

«Как я понимаю, дело передается в Спортивный арбитражный суд, и WADA выступает с таким требованием, а и юристы, представляющие интересы Камилы – с другим.

Требование WADA не стало для меня новостью, на протяжении всей Олимпиады мы все это слышали. Что оказало колоссальное давление на Камилу.

Этими требованиями они не давали девочке спокойно тренироваться, кататься и нормально готовиться к соревнованиям. Ужасное время для Камилы, я не знаю, как она все это выдержала.

Но все эти требования мы уже слышали не один раз. Сейчас, видимо, прошло определенное расследование, и уже по материалам будут определять в суде, чье требование имеет место быть и правильное. Нам остается просто ждать финального решения», – сказал Энберт.

Глейхенгауз о произвольной Валиевой с капюшоном: «Много прочитал про это, что мы мучаем девочку. Если бы мы все это не обсудили, программы бы не было»