Александр Энберт: «Требование WADA не стало новостью, на протяжении всей Олимпиады мы это слышали. Что оказало колоссальное давление на Валиеву»
Бронзовый призер чемпионата мира-2019 Александр Энберт высказался о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.
Также WADA ожидает, что результаты спортсменки, показанные от 25 декабря 2021 года, будут аннулированы.
«Как я понимаю, дело передается в Спортивный арбитражный суд, и WADA выступает с таким требованием, а РУСАДА и юристы, представляющие интересы Камилы – с другим.
Требование WADA не стало для меня новостью, на протяжении всей Олимпиады мы все это слышали. Что оказало колоссальное давление на Камилу.
Этими требованиями они не давали девочке спокойно тренироваться, кататься и нормально готовиться к соревнованиям. Ужасное время для Камилы, я не знаю, как она все это выдержала.
Но все эти требования мы уже слышали не один раз. Сейчас, видимо, прошло определенное расследование, и уже по материалам будут определять в суде, чье требование имеет место быть и правильное. Нам остается просто ждать финального решения», – сказал Энберт.
Глейхенгауз о произвольной Валиевой с капюшоном: «Много прочитал про это, что мы мучаем девочку. Если бы мы все это не обсудили, программы бы не было»
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