Глейхенгауз о произвольной Валиевой с капюшоном: «Много прочитал про это, что мы мучаем девочку. Если бы мы все это не обсудили, программы бы не было»

Теги сборная России женское катание Даниил Глейхенгауз Камила Валиева Фигурное катание

Хореограф Даниил Глейхенгауз высказался о произвольной программе Камилы Валиевой, посвященной ситуации на Олимпиаде в Пекине.

«Мы вкладывали то, что вы увидели. Про вставку с новостями – мы от нее не отказались, просто слишком часто не хотели использовать. Скорее всего, к чемпионату России вернем.

Я много всего прочитал про это, что мы мучаем девочку. Если бы мы это все не обсудили, то программы бы не было.

Мы прислушиваемся к желанию спортсмена. Можно по-разному относиться к постановке, мне кажется, это одно из самых сильных выступлений сезона», – сказал Глейхенгауз. 

Неужели капюшон – единственное, что осталось от прежней Валиевой?

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