Глейхенгауз о произвольной Валиевой с капюшоном: «Много прочитал про это, что мы мучаем девочку. Если бы мы все это не обсудили, программы бы не было»

Хореограф Даниил Глейхенгауз высказался о произвольной программе , посвященной ситуации на Олимпиаде в Пекине.

«Мы вкладывали то, что вы увидели. Про вставку с новостями – мы от нее не отказались, просто слишком часто не хотели использовать. Скорее всего, к чемпионату России вернем.

Я много всего прочитал про это, что мы мучаем девочку. Если бы мы это все не обсудили, то программы бы не было.

Мы прислушиваемся к желанию спортсмена. Можно по-разному относиться к постановке, мне кажется, это одно из самых сильных выступлений сезона», – сказал Глейхенгауз.

Неужели капюшон – единственное, что осталось от прежней Валиевой?