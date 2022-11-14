Глейхенгауз о произвольной Валиевой с капюшоном: «Много прочитал про это, что мы мучаем девочку. Если бы мы все это не обсудили, программы бы не было»
Хореограф Даниил Глейхенгауз высказался о произвольной программе Камилы Валиевой, посвященной ситуации на Олимпиаде в Пекине.
«Мы вкладывали то, что вы увидели. Про вставку с новостями – мы от нее не отказались, просто слишком часто не хотели использовать. Скорее всего, к чемпионату России вернем.
Я много всего прочитал про это, что мы мучаем девочку. Если бы мы это все не обсудили, то программы бы не было.
Мы прислушиваемся к желанию спортсмена. Можно по-разному относиться к постановке, мне кажется, это одно из самых сильных выступлений сезона», – сказал Глейхенгауз.
Неужели капюшон – единственное, что осталось от прежней Валиевой?
Комментарии