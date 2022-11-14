WADA: «Поскольку дело Валиевой – незавершенное, на данном этапе ничего не можем сказать»

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявили, что не могут комментировать дело российской фигуристки в связи с тем, что оно не завершено.

Сегодня стало известно, что WADA призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты, начиная с 25 декабря 2021 года.

«Простите, поскольку это незавершенное дело, на данном этапе мы ничего не можем сказать», – заявили в WADA.

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России