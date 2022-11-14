Винер о деле Валиевой: «Когда такое сотворили с Диной Авериной, я сказала: следующим будет фигурное катание. Так и случилось»

высказалась о допинг-деле фигуристки .

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать Валиеву на четыре года.

Также WADA ожидает, что результаты спортсменки, показанные от 25 декабря 2021 года, будут аннулированы.

В феврале 2022-го во время Олимпиады в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин, при этом сама проба была взята в декабре на чемпионате России.

– Когда такое сотворили с и с групповым упражнением наших девочек, я сказала: «Следующим будет фигурное катание». Так и есть, все, что сказала, так и случилось.

– WADA требует дисквалифицировать Валиеву на 4 года, аннулировать ее результаты на Олимпийских играх…

– Вы ожидали чего‑то другого? надо было реагировать после того, как в Санкт‑Петербурге взяли пробы, – сказала Винер.

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России