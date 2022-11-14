Винер о деле Валиевой: «Когда такое сотворили с Диной Авериной, я сказала: следующим будет фигурное катание. Так и случилось»
Ирина Винер высказалась о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать Валиеву на четыре года.
Также WADA ожидает, что результаты спортсменки, показанные от 25 декабря 2021 года, будут аннулированы.
В феврале 2022-го во время Олимпиады в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин, при этом сама проба была взята в декабре на чемпионате России.
– Когда такое сотворили с Диной Авериной и с групповым упражнением наших девочек, я сказала: «Следующим будет фигурное катание». Так и есть, все, что сказала, так и случилось.
– WADA требует дисквалифицировать Валиеву на 4 года, аннулировать ее результаты на Олимпийских играх…
– Вы ожидали чего‑то другого? РУСАДА надо было реагировать после того, как в Санкт‑Петербурге взяли пробы, – сказала Винер.
WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России
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