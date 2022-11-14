Ягудин о требовании WADA по делу Валиевой: «А я требую, чтобы Кутузовский проспект расширили до 10 полос в одну сторону»

Олимпийский чемпион высказался о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировать на четыре года.

Также WADA ожидает, что результаты спортсменки, показанные от 25 декабря 2021 года, будут аннулированы.

– Как оцените позицию WADA по Валиевой и что ей грозит такое наказание?

– Финальное решение принято?

– Нет, это пока только требование WADA.

– А я требую, чтобы Кутузовский расширили до 10 полос в одну сторону. Надеюсь, намек понят, все, – сказал Ягудин.

Жулин о деле Валиевой: «WADA – конченые идиоты. Соревнования без русских спортсменов смотреть невозможно, катается какой‑то отстой»