Глава Федерации фигурного катания России: «Мы не сомневаемся в невиновности Валиевой»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что не сомневается в невиновности Камилы Валиевой по делу о допинге.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать фигуристку на четыре года.

«Никаких комментариев по этому вопросу мы дать не можем, поскольку федерация не является стороной процесса. Но мы не сомневаемся в невиновности Камилы Валиевой», – сказал Горшков.

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России