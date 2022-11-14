Светлана Журова: «CAS в случае решения дисквалифицировать Валиеву распишется в собственной некомпетентности»

Депутат Госдумы Светлана Журова считает абсурдом ситуацию вокруг допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело фигуристки в Спортивный арбитражный суд (CAS), призвав дисквалифицировать ее на четыре года.

«Мы помним случаи, когда за большие провинности людей либо оправдывали, либо отстраняли на год максимум. Но мы же понимаем, что четыре года дают за что‑то очень жесткое. Тут еще и сердечный препарат, а не анаболики и то, что вредит организму и действительно влияет на результат.

От сердечного препарата человек не будет прыгать четверные. Я бы поняла, если бы у нее анаболики нашли! Если эта дисквалификация случится, CAS распишется не то что даже в предвзятости, а в подкупности и давлении на них. Само такое требование говорит, что люди просто хотят уничтожить девочку. Кровожадность зашкаливает.

Валиева настолько прекрасна, и, видимо, это настолько их раздражает, что слов нет. Даже из наших спортсменов тот же [легкоатлет] Сережа Шубенков был оправдан за примерно то же самое. Ему даже отстранения не дали. При такой дисквалификации спортсмен, скорее всего, завершит карьеру.

При этом понятно, что в фигурном катании есть возможность сохранить те же изящество, красоту, спортивную форму. Плюс возрастной ценз увеличили. Так что есть шансы вернуться через четыре года и всем все доказать. Не дай бог этот вердикт огласят.

Но я бы на ее месте так и сделала: вернулась бы после отстранения и продемонстрировала невероятное. Для такого вида спорта очень тяжело возвращаться спустя такой срок. Но Камиле никто не запретит участвовать в шоу.

Мы будем понимать, что это не просто политизированное решение. Это полный абсурд. CAS в случае такого решения распишется в собственной некомпетентности. Речь даже не о потере медали. Просто за подобные нарушения оправдывали людей в большинстве случаев. Я могла от WADA ожидать год‑два, но четыре… Они просто расписались в ненависти к нам», – сказала Журова.

Триметазидин – препарат, который нашли у Камилы Валиевой. Для чего он нужен и улучшает ли результаты?