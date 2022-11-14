Юрист Анцелиович: «Видимо, WADA не считает, что в деле Валиевой есть свидетельства о незначительной вине или халатности спортсменки»

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала ситуацию вокруг допинг-дела Камилы Валиевой.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело фигуристки в Спортивный арбитражный суд (CAS), призвав дисквалифицировать ее на четыре года.

«WADA требует стандартный акт в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом, на основе которого эти правила и были разработаны.

У Камилы действительно есть статус защищенного лица и возможность получить сокращенную санкцию. Но такая возможность появляется, когда защищенное лицо доказывает, что была незначительная вина.

Видимо, WADA не считает, что в материалах данного дела есть какие-то свидетельства о том, что существует незначительная вина или халатность со стороны спортсменки, поэтому и требует полную санкцию. CAS уполномочен выносить такие решения.

В пресс-релизе CAS представляется ссылка на пункт Общероссийских антидопинговых правил, где говорится, что если РУСАДА, дисциплинарный антидопинговый комитет или национальный апелляционный орган не выносит решение в сроки, установленные WADA, то дело может передано в CAS, как если бы РУСАДА полностью оправдало спортсменку.

Поэтому юридические основания для CAS выносить такие решения, несмотря на то, что нет решения РУСАДА, есть», – сказала Анцелиович.

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России