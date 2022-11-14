Жулин о деле Валиевой: «WADA – конченые идиоты. Соревнования без русских спортсменов смотреть невозможно, катается какой‑то отстой»

Двукратный олимпийский призер в танцах на льду Александр Жулин резко высказался о допинг-деле Камилы Валиевой.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать фигуристку на четыре года.

«Это абсолютно несправедливо. У Камилы, которая является моим фаворитом в женском одиночном катании, нашли какие‑то следы какого‑то совершенно непонятного вещества, которое, как я знаю, принимал ее дедушка», – сказал Жулин.

«Это еще и явное психологическое давление. С их стороны ее надо бы дисквалифицировать лет на 300, а еще бы к смертной казни приговорить. Они конченые идиоты. То, что происходит на соревнованиях без русских спортсменов, на это смотреть невозможно, катается какой‑то отстой.

Существует бегун Гэтлин, которого два раза дисквалифицировали, а он стал олимпийским чемпионом. Он принимал тяжелейший допинг, который позволял развивать невероятную скорость. Он живет в такой стране, как США, поэтому ему все прощается», – отметил Жулин.

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России