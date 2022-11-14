Жулин о деле Валиевой: «WADA – конченые идиоты. Соревнования без русских спортсменов смотреть невозможно, катается какой‑то отстой»

Теги сборная России допинг Джастин Гэтлин сборная США Александр Жулин женское катание Камила Валиева контент Фигурное катание

Двукратный олимпийский призер в танцах на льду Александр Жулин резко высказался о допинг-деле Камилы Валиевой.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать фигуристку на четыре года.

«Это абсолютно несправедливо. У Камилы, которая является моим фаворитом в женском одиночном катании, нашли какие‑то следы какого‑то совершенно непонятного вещества, которое, как я знаю, принимал ее дедушка», – сказал Жулин.

«Это еще и явное психологическое давление. С их стороны ее надо бы дисквалифицировать лет на 300, а еще бы к смертной казни приговорить. Они конченые идиоты. То, что происходит на соревнованиях без русских спортсменов, на это смотреть невозможно, катается какой‑то отстой.

Существует бегун Гэтлин, которого два раза дисквалифицировали, а он стал олимпийским чемпионом. Он принимал тяжелейший допинг, который позволял развивать невероятную скорость. Он живет в такой стране, как США, поэтому ему все прощается», – отметил Жулин.

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России

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