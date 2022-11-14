Роднина о призыве WADA дисквалифицировать Валиеву: «Никакого давления нет – это логичный шаг. Истерику создавать не нужно»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о допинг-деле Камилы Валиевой.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело фигуристки в Спортивный арбитражный суд (CAS), призвав дисквалифицировать ее на четыре года.

«Пока мы не будем владеть доподлинной информацией, мы не в праве давать какую-либо оценку, говорить правильно или неправильно, жестоко или не жестоко требование WADA.

WADA пытается оказывать давление на CAS? Вы когда подаете заявление в любой суд, вы указываете причину, почему вы обратились. Также вы указываете, какое бы вы хотели иметь решение по этому делу. Поэтому никакого давления нет. Это логичный, последовательный шаг в этом деле. Истерику из-за этого создавать не нужно.

Единственное, что пока мы знаем, так это то, что препарат какой-то присутствовал. Естественно, в таком случае спортсменка будет дисквалифицирована. Во всей этой ситуации мне жалко только девочку. Я не очень верю, что она добровольно и самостоятельно принимала какие-то препараты.

Так как она несовершеннолетняя, то ответственность за нее несут родители и те, кто готовят ее к соревнованиям: тренер, врач, массажист – вся бригада обслуживания. Я не верю, что кто-то из окружения Валиевой будет наказан в итоге. У нас этот закон существует с 2016 года, пока мы не привлекли и не наказали ни одного человека», – сказала Роднина.

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России