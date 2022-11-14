Бронзовый призер ЧМ-2016 Анна Погорилая-Невская считает, что в допинг-деле Камилы Валиевой ведется «игра двойных стандартов».

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело фигуристки в Спортивный арбитражный суд (CAS), призвав дисквалифицировать ее на четыре года.

«С самого начала было понятно, что это игра двойных стандартов, и что они, видимо, не рассматривают то, что в принципе надо было бы аннулировать (результаты вскрытия проб).

Потому что пробы были вскрыты не по правилам, не по нормативам. Ведь бред на бреде по сути. Отталкиваться здесь нужно было от проб, взятых на Олимпиаде, а в Пекине они были чистые.

Если они не придержались нормы, то что‑то могло пойти не так. Могло что‑то попасть. Откуда мы знаем, чем они месяц с ее пробами занимались? А на ОИ пробы – чистые.

Они нашли к чему‑то прицепиться, а со своей стороны не видят своей же неправоты. В любом случае, конечно, в первую очередь это была их ошибка, – сказала Погорилая‑Невская.

О положительном допинг-тесте Валиевой стало известно в феврале во время Олимпиады в Пекине, однако сама проба была взята в декабре на чемпионате России. Сообщалось, что задержка была связана со вспышкой ковида в лаборатории Стокгольма, которая занималась анализом пробы.

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России