Глава РУСАДА о призыве WADA дисквалифицировать Валиеву: «Мы не можем никак комментировать»

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова отреагировала на ситуацию вокруг допинг-дела Камилы Валиевой.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело фигуристки в Спортивный арбитражный суд (CAS), призвав дисквалифицировать ее на четыре года.

«Мы не можем никак комментировать. В релизе все написано очень четко», – сказала Логинова.

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России