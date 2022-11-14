Глава РУСАДА о призыве WADA дисквалифицировать Валиеву: «Мы не можем никак комментировать»

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Вероника Логинова Фигурное катание

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова отреагировала на ситуацию вокруг допинг-дела Камилы Валиевой.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело фигуристки в Спортивный арбитражный суд (CAS), призвав дисквалифицировать ее на четыре года.

«Мы не можем никак комментировать. В релизе все написано очень четко», – сказала Логинова.

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные