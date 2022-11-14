Ренат Лайшев: «Валиевой даже не надо обращать внимания на заявление WADA. Не портьте ей нервы!»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о призыве WADA дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за допинг.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело фигуристки в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Они сейчас будут пытаться задавить нас в связи с ситуацией в мире. Нашим девчонкам надо продолжать выступать, тренироваться, в том числе и Валиевой, надо своими победами доказывать, что мы были и остаемся лучшими.

Камиле даже не надо обращать внимания на это заявление WADA. Не портьте ей нервы! А нам всем вместе – всему нашему обществу – надо поддержать Валиеву. Камила уже доказала, что она одна из лучших фигуристок в мире», – сказал Лайшев.

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России