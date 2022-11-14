Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело фигуристки в Спортивный арбитражный суд (CAS), призвав дисквалифицировать ее на четыре года.

«Дисквалификация на четыре года и аннулирование результатов на Олимпиаде в Пекине – жесточайшее наказание. Непонятно, чем руководствуется WADA.

Они могут потребовать все, что захотят, но есть еще регламент, по которому необходимо пройти определенные инстанции.

Также напомню, что Камила попадала под защиту для несовершеннолетних спортсменов. Мы надеемся, что адвокат и Федерация [фигурного катания России] найдут весомые доводы для того, чтобы защитить Валиеву от необоснованных нападок WADA.

Я не вижу доказательной базы, они просто формально подошли к вопросу, посмотрели, какой максимальный срок наказания может быть по этому делу, и выставили обвинения. Надеюсь, мы сможем отстоять невиновность нашей спортсменки.

Сейчас из наших на мировой арене никто не выступает, но Камила очень молода. Она талантливейшая спортсменка современности, при ее желании, мотивации и силе духа, думаю, что потенциал для дальнейших выступлений у нее очень большой.

Она еще многие года сможет радовать тренеров, болельщиков и родных своими результатами, опять же, если у нее хватит силы духа продолжить после этого сложного этапа. В любом случае сейчас нельзя ставить крест, потому что мы все надеемся на положительный исход», – сказал Свищев.

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России