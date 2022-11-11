МОК: «Приветствуем передачу дела Валиевой в CAS. Завершение позволит установить окончательные результаты командных соревнований в Пекине»

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что организация приветствует инициативу Всемирного антидопингового агентства (WADA) передать допинг-дело фигуристки в Спортивный арбитражный суд (CAS).

8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил о передаче дела Валиевой в CAS в связи с тем, что никакого прогресса в его разрешении Российским антидопинговым агентством ( ) достигнуто не было.

«МОК приветствует инициативу WADA передать дело в Спортивный арбитражный суд.

Тест был проведен не на , но его результат оказывает влияние на итоги командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, поэтому МОК надеется, что и все заинтересованные стороны быстро рассмотрят это дело.

Завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на этих Играх, а МОК – принять решение о распределении медалей.

Это отвечает интересам всех участников, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои медали с Игр в Пекине», – заявили в пресс-службе .

Почему зависло дело Валиевой? В WADA бесятся – но похоже, они бессильны