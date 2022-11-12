Ренат Лайшев: «Валиева – символ России сейчас. Не стоит признавать решений CAS и отдавать командные медали Олимпиады»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о передаче допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Думаю, что решение CAS будет предсказуемым. Уверен, что признавать это решение не стоит. Это бессильная злоба наших конкурентов, которые вымещают ее на наших гениальных талантах.

Вся наша страна сопереживала Камиле на Олимпиаде, все мы видели, как они издевались над 15‑летней девочкой. Камила Валиева – это сейчас символ России.

Поэтому признавать решений суда не стоит и отдавать командные медали ни в коем случае не нужно», – сказал Лайшев.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в CAS. Во время Олимпиады-2022 стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест, при этом сама проба была взята в декабре на чемпионате России.

В Пекине российская сборная в составе с Валиевой выиграла командный олимпийский турнир, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

Почему зависло дело Валиевой? В WADA бесятся – но похоже, они бессильны

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