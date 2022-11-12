Ирина Хавронина: «Полторы недели после Сочи работали над техникой, исправляли ошибки. Будем стараться увеличивать объемы, скорость»

Фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, оценили итоги ритм-танца на этапе Гран-при России в Москве.

Сегодня Хавронина и Чиризано показали третий результат, набрав 77,26 балла.

Хавронина: Все хорошо. Баллы понравились. Мы ориентируемся на свои ощущения. Пока мы сами не посмотрели прокат, не увидели ошибки. Сегодня нам понравилось выступать, публика отличная, хороший каток. Ехалось легче, чем в Сочи. Чуть свободнее.

Чиризано: Ехалось веселее, чем в Сочи! Народа побольше, и он ближе конкретно! Я прямо удивился. Так смотрю на трибуны, а они совсем рядом!

Чиризано: Здесь хороший лед, хорошая арена. Немного длинная. Так кажется из‑за того, что лед у́же. Но в целом здесь хорошо. С хоккеистами в раздевалке не столкнулись.

Хавронина: Арена хорошая. Трибуны поменьше. Не сказать, что обидно, что хоккеисты играли на большой арене, а мы на маленькой.

Чиризано: Программу мы вкатали еще на прокатах.

Хавронина: Полторы недели после Сочи работали над техникой. Исправляли ошибки. Глобального плана не было. Стараемся работать на максимум. Не думаем, насколько сейчас готовы. Будем стараться увеличивать объемы, скорость. Не мешают ли мне длинные сережки? Вообще не мешают.

Чиризано: Я в них ни разу не путался.

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