Жулин о ритм-танце Тютюниной и Багина: «Идет притирка, поэтому я доволен чистым прокатом. Молодцы, что боролись друг за друга»

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил выступление танцевального дуэта Софья Тютюнина – Андрей Багин на этапе Гран-при России в Москве.

Сегодня фигуристы заняли второе место по итогам ритм-танца. С произвольным они выступят завтра.

«Если учесть, что это вообще первый турнир в их жизни как новоиспеченной пары, то, в принципе, доволен. Конечно, без вопросов, есть куда прибавлять. Выглядит так, что кто выиграет произвольный танец, тот и, я думаю, победит.

Да нет, мы задач [быть обязательно первыми] никогда не ставим – чисто кататься, получать удовольствие и радовать зрителей, поскольку пара новая, нужно скатываться, они не совсем понимают, что друг от друга ожидать – идет притирка, поэтому я и доволен чистым прокатом, молодцы, что боролись друг за друга», – сказал Жулин.

⚡Гран-при России. «Московские звезды». Кагановская и Ангелопол выиграли ритм-танец, Тютюнина и Багин – 2-е, Хавронина и Чиризано – 3-и