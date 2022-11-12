Валерий Ангелопол: «У нас принципиальное соперничество сохраняется только с «самими сабими», как говорит Загитова»

и прокомментировали выступление в ритм-танце на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве (1-е место).

Кагановская: Знаем, над чем надо работать. Были ошибки. Собой довольны далеко не на 100 процентов. Будем готовиться к завтрашнему прокату, чтобы показать свой максимум. Про ошибки нет смысла говорить. Тренер скажет нам замечания. Про то, что будем выступать в Москве, а не в Самаре узнали в последний момент.

Ангелопол: Мы очень хотели поехать именно сюда. Готовились выступать здесь. Просто на 100 процентов не были уверены, что сможем выступить в Москве.

Кагановская: А точно узнали в последний момент. Примерно за неделю. Это не сбило план подготовки. У нас, наоборот, появилось еще больше мотивации. Мы хотели выступить именно здесь.

Ангелопол: Соперничество с Хаврониной и Чиризано? У нас принципиальное соперничество сохраняется только с «самими сабими», как говорит . Нам главное — показать свой максимум — плоды той работы, которую мы провели до соревнований. А все остальное уже не нам решать.

Кагановская: Ко всем парам нашей сборной относимся одинаково, но концентрируемся на себе. Нам важно показать результаты своей работы, а не думать соперниках.

Ангелопол: Обострилась ли конкуренция в танцах? Она всегда была. Всегда были лидеры и те, кто догоняет. Надеюсь, что нам еще долго предстоит конкурировать со всеми. Через год появятся другие юниорские пары, которые показывают сейчас очень неплохие результаты. Нам с ними тоже предстоит конкурировать.