Андрей Багин: «Справились не на сто процентов, конечно, но прокат неплохой был»
Софья Тютюнина и Андрей Багин поделились эмоциями после выступления на Гран-при России в Москве и рассказали о подготовке к сезону.
Тютюнина: Несколько волнительно, но очень рады вернуться в новом составе на соревновательный лед, все очень здорово.
Багин: Справились на на сто процентов, конечно, но прокат неплохой был.
— Пришлось вам помучиться с травмами: сначала Софья вылетела, потом Андрей. Что случилось, так скатывались тяжело?
Багин: Да, боролись друг с другом.
Тютюнина: У всех бывают травмы, это спорт, это нормально. Одно неловкое движение — и все.
— Сейчас в порядке все со здоровьем?
Багин: Да там ничего серьезного не было
Тютюнина: Вылечились, всё хорошо
— Цель какую ставите на сезон?
Багин: Самую высокую, нужно к чемпионату России хорошо подготовиться.
— Сильно травмы выбили из тренировочного ритма?
Багин: Пару недель потеряли, да.
Тютюнина: Мы достаточно быстро вошли в режим, плюс Александр Вячеславович (Жулин) назначил нам экспресс-подготовку.
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