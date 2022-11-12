Андрей Багин: «Справились не на сто процентов, конечно, но прокат неплохой был»

и Андрей Багин поделились эмоциями после выступления на Гран-при России в Москве и рассказали о подготовке к сезону.

Тютюнина: Несколько волнительно, но очень рады вернуться в новом составе на соревновательный лед, все очень здорово.

Багин: Справились на на сто процентов, конечно, но прокат неплохой был.

— Пришлось вам помучиться с травмами: сначала Софья вылетела, потом Андрей. Что случилось, так скатывались тяжело?

Багин: Да, боролись друг с другом.

Тютюнина: У всех бывают травмы, это спорт, это нормально. Одно неловкое движение — и все.

— Сейчас в порядке все со здоровьем?

Багин: Да там ничего серьезного не было

Тютюнина: Вылечились, всё хорошо

— Цель какую ставите на сезон?

Багин: Самую высокую, нужно к чемпионату России хорошо подготовиться.

— Сильно травмы выбили из тренировочного ритма?

Багин: Пару недель потеряли, да.

Тютюнина: Мы достаточно быстро вошли в режим, плюс Александр Вячеславович (Жулин) назначил нам экспресс-подготовку.