Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Дэвис и Смолкин, Туктамышева, Акатьева, Коляда, Мишина и Галлямов

С 8 по 13 ноября в Москве пройдет четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию «Московские звезды».

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

«Московские звезды»

Москва

Расписание трансляций

8 ноября, вторник

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

17.30

Пары, КМС, короткая программа

20.00

9 ноября, среда

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

13.30

Пары, КМС, произвольная программа

16.00

Девушки, КМС, короткая программа

18.10

Юноши, КМС, короткая программа

20.40

10 ноября, четверг

Девушки, КМС, произвольная программа

13.40

Юноши, произвольная программа

16.40

12 ноября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

13.30

Женщины, короткая программа

15.00

Пары, короткая программа

16.45

Мужчины, короткая программа

18.20

13 ноября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

13.00

Женщины, произвольная программа

14.45

Пары, произвольная программа

16.45

Мужчины, произвольная программа

18.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет официальный сайт Первого канала. Возможны изменения в расписании.

Предварительный старт-лист

Женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Майя Хромых.

Мужчины: Михаил Коляда, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Илья Яблоков.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Карина Акопова – Никита Рахманин, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Танцы на льду: Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Софья Тютюнина – Андрей Багин.