Туктамышева, Муравьева, Зинина, Акатьева, Коляда, Мишина и Галлямов выступят на этапе Гран-при России в Москве

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Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала предварительный список участников четвертого этапа Гран-при России в Москве.

Женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Екатерина Анисимова, Виктория Дорошевская, Ангелина Козырева, Агнета Латушкина, Арина Онищенко, Мария Парамонова, Мария Реброва, Анна Ромасюк.

Мужчины: Михаил Коляда, Петр Гуменник, Петр Дубовицкий, Макар Игнатов, Александр Поветкин, Егор Рухин, Евгений Семененко, Михаил Терновский, Илья Яблоков.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Карина Акопова – Никита Рахманин, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Варвара Черемных – Даниил Бутенко, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Виктория Васильева – Роман Запорожец.

Танцы на льду: Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Софья Карташова – Илья Карпов, Влада Павленина – Александр Алексанян.

Соревнования пройдут 12-13 ноября.

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Туктамышева, Акатьева, Коляда, Мишина и Галлямов

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