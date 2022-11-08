Туктамышева, Муравьева, Зинина, Акатьева, Коляда, Мишина и Галлямов выступят на этапе Гран-при России в Москве
Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала предварительный список участников четвертого этапа Гран-при России в Москве.
Женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Екатерина Анисимова, Виктория Дорошевская, Ангелина Козырева, Агнета Латушкина, Арина Онищенко, Мария Парамонова, Мария Реброва, Анна Ромасюк.
Мужчины: Михаил Коляда, Петр Гуменник, Петр Дубовицкий, Макар Игнатов, Александр Поветкин, Егор Рухин, Евгений Семененко, Михаил Терновский, Илья Яблоков.
Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Карина Акопова – Никита Рахманин, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Варвара Черемных – Даниил Бутенко, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Виктория Васильева – Роман Запорожец.
Танцы на льду: Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Софья Карташова – Илья Карпов, Влада Павленина – Александр Алексанян.
Соревнования пройдут 12-13 ноября.
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Туктамышева, Акатьева, Коляда, Мишина и Галлямов
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