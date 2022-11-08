Ренат Лайшев: «Хочется просто пожалеть Дэвис и Смолкина. Родина одна – они поймут это, но будет уже поздно»

Президент «Самбо‑70» Ренат Лайшев высказался о том, что танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин пропустит этап Гран-при России в Москве.

– Это их выбор, личное дело. Ну не хотят приезжать, ладно, но мне их жаль.

– Будет не хватать их на Гран‑при России?

– У нас большая скамейка талантливых фигуристов, у нас вполне достаточно их.

Хочется просто пожалеть их. Родина одна. Они поймут это, но будет уже поздно. И вообще это не такая выдающаяся пара, чтобы о них много говорит, – сказал Лайшев.

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США