Ренат Лайшев: «Хочется просто пожалеть Дэвис и Смолкина. Родина одна – они поймут это, но будет уже поздно»

Теги сборная России танцы на льду Диана Дэвис Глеб Смолкин Ренат Лайшев Серия Гран-при России Московские звезды Фигурное катание

Президент «Самбо‑70» Ренат Лайшев высказался о том, что танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин пропустит этап Гран-при России в Москве.

– Это их выбор, личное дело. Ну не хотят приезжать, ладно, но мне их жаль.

– Будет не хватать их на Гран‑при России?

– У нас большая скамейка талантливых фигуристов, у нас вполне достаточно их.

Хочется просто пожалеть их. Родина одна. Они поймут это, но будет уже поздно. И вообще это не такая выдающаяся пара, чтобы о них много говорит, – сказал Лайшев.

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