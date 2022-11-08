Татьяна Тарасова: «Дэвис и Смолкин тренируются в США, оттуда тяжело лететь. Из-за этого их не будет на Гран-при в Москве»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, почему танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин пропустит этап Гран-при России в Москве 12-13 ноября.

«Они тренируются в США, оттуда лететь тяжело и обратно возвращаться тоже. Из-за этого их не будет в Москве.

Значит, не стоит их ждать [на этапе] в Перми? Надежда есть», – сказала Тарасова.

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США