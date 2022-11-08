Ирина Роднина: «Спрашивайте у мамы-тренера, почему Дэвис и Смолкин не выступают на Гран-при. Мне эта пара вообще побоку»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина пропустит этап Гран-при России в Москве.

«Спрашивайте у мамы-тренера, почему Дэвис и Смолкин не выступают на этапах Гран-при. Мне эта пара вообще побоку», – сказала Роднина.

Соревнования в Москве пройдут 12-13 ноября. Изначально планировалось, что в них будут участвовать Дэвис и Смолкин.

Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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