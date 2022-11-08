Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на этапе Гран-при России в Москве

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, пропустят четвертый этап Гран-при России в Москве.

Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков. Изначально планировалось, что Дэвис и Смолкин войдут в заявку на соревнования.

«Спортсмены не смогут принять участия в московском этапе, однако сохраняют надежду все-таки выступить в Перми», – сказал Горшков.

Этап Гран-при в Москве пройдет 12-13 ноября, этап в Перми – 25-27 ноября.

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