Нина Мозер: «Дэвис и Смолкин были в заявке Москвы на этап Гран-при. Приезд спортсменов – это их право»

Генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер рассказала о заявке Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на этап Гран-при России в Москве, который пройдет 12-13 ноября.

Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт пропустит соревнования.

«Списки подает сборная региона, в том числе включаются члены сборной России.

Дэвис и Смолкин были в заявке Москвы на этот турнир. Приезд спортсменов – это их право», – сказала Мозер.

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США