Медведева отсутствует на съемках очередного выпуска «Ледникового периода». Позже она продолжит участие в шоу с новым партнером

Двукратная чемпионка мира отсутствует в списке участников на съемках очередного выпуска шоу «Ледниковый период».

Сегодня проходят съемки 7-го выпуска проекта.

Ранее Медведева выступала в с тиктокером Даней Милохиным. 25 октября он заявил, что покидает проект по причине усталости и потери интереса.

По информации Sport24, Медведева планирует продолжить участие в шоу. Она появится с новым партнером на съемках 8-го выпуска 5 ноября.

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов

Авербух об уходе Милохина из «Ледникового периода»: «Его поступок для меня недопустим на уровне взрослой жизни»