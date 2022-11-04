Медведева отсутствует на съемках очередного выпуска «Ледникового периода». Позже она продолжит участие в шоу с новым партнером

Теги телевидение сборная России женское катание Евгения Медведева Ледниковый период Даня Милохин Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отсутствует в списке участников на съемках очередного выпуска шоу «Ледниковый период».

Сегодня проходят съемки 7-го выпуска проекта.

Ранее Медведева выступала в «Ледниковом периоде» с тиктокером Даней Милохиным. 25 октября он заявил, что покидает проект по причине усталости и потери интереса. 

По информации Sport24, Медведева планирует продолжить участие в шоу. Она появится с новым партнером на съемках 8-го выпуска 5 ноября. 

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