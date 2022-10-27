Илья Авербух: «Еще не определились с партнером для Медведевой на «Ледниковом периоде». Но Антон Рогачев пока фаворит»
Хореограф, продюсер ледовых шоу Илья Авербух заявил, что актер Антон Рогачев может стать партнером Евгении Медведевой на шоу «Ледниковый период».
Ранее тиктокер Даня Милохин, выступавший в паре с Медведевой, заявил, что покидает проект по причине усталости и потери интереса.
«Еще не определились с партнером для Медведевой, но Рогачев пока фаворит. Еще идет отсмотр», – сказал Авербух.
Рогачев известен ролями в фильме «Небесная команда», сериале «Дылды» и других.
Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов
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