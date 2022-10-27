Илья Авербух: «Еще не определились с партнером для Медведевой на «Ледниковом периоде». Но Антон Рогачев пока фаворит»

Хореограф, продюсер ледовых шоу заявил, что актер Антон Рогачев может стать партнером на шоу .

Ранее тиктокер Даня Милохин, выступавший в паре с Медведевой, заявил, что покидает проект по причине усталости и потери интереса.

«Еще не определились с партнером для Медведевой, но Рогачев пока фаворит. Еще идет отсмотр», – сказал Авербух.

Рогачев известен ролями в фильме «Небесная команда», сериале «Дылды» и других.

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов