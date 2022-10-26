Авербух об уходе Милохина из «Ледникового периода»: «Его поступок для меня недопустим на уровне взрослой жизни»

Теги Илья Авербух Первый канал Евгения Медведева Ледниковый период Даня Милохин Фигурное катание

Продюсер Илья Авербух прокомментировал уход Дани Милохина из шоу «Ледниковый период», где он выступал в паре с Евгенией Медведевой.

– У меня о Дане остаются очень добрые и светлые воспоминания. Я ему очень благодарен за те номера, которые были в том сезоне, как он включился в этом сезоне.

В общем, я считаю, что Даня – и, уверен, море его поклонников, а я это видел по работе, – очень талантливый человек, человек, который очень тонко чувствует, тонко организован, гуттаперчевый к новым эмоциям. Все, что было хорошего, всегда будет со мной.

Но поступок, который совершил Даня, а я понимаю, что всегда можно найти оправдания всему, для меня является недопустимым на уровне взрослой жизни. Я думаю, что Дане надо вырасти, чтобы понять чувство ответственности, несмотря на усталость, выгорание, эмоции.

Мы каждый день начинаем с того, что хочется уехать куда-нибудь, где нам тепло, хорошо, где нам не надо отвечать ни перед кем. Я уверен, что каждый человек начинает с этого. Но у нас есть ответственность, ответственность за семью, за людей, с которыми мы вместе, за наших партнеров, за наших товарищей, за тех, с кем мы идем по жизни. Для меня это всегда было как Отче наш.

– Вы на него зла не держите?

– Нет. Я в душе могу быть немного обижен, но как зло держать? Даня – светлый человек. Это проект для тех, кто дышит в нем.

Мне больше обидно за Женю, потому что я знаю, как она расстроена. А Даня… Наверное, это послание, что усталость будет всегда у каждого из нас. Бежать от усталости невозможно, потому что можно устать и от отдыха. Это тоже изматывает.

– Были какие-то предпосылки? Может быть, он говорил: «Я устал. Я не могу. Я вот сейчас уеду». Или это случилось как гром среди ясного неба?

– Когда мы говорили с Даней об участии в проекте… У Дани недавно произошла похожая ситуация, когда он покинул один из проектов до нас. Я говорил с Даней о том, что понимаю, как сложно входить два раза в одну и ту же реку и эмоционально. Мы все это проговаривали. И мы договорились, если Даня будет переживать эту историю внутреннюю, мы обязательно будем об этом говорить, будем искать выходы, поиск новых мотиваций, когда тебя прет.

В общем, мы вошли в проект, вошли достаточно давно. Весь сентябрь велась большая подготовительная работа. Практически весь октябрь шли съемки. До конца съемочного пула осталось всего 20 дней. Уже записано большое количество передач. С Даней уже четыре. И вот так посередине дороги без объявления…

Когда я говорил с Даней, спросил : «Как такое могло произойти?» Он сказал: «Я просто не хотел с тобой говорить и проговаривать, потому что был уверен, что ты сможешь меня уговорить, а я для себя принял решение, и оно было таким». Вот, в общем, все, как есть.

Мне импонирует, что Даня не стал придумывать каких-то надуманных причин, а сказал все, как есть. Он сказал: «Я устал. У меня нет той энергии и всего остального». Мы все слышали Данино объяснение. Мне он сказал все слово в слово по телефону, – сказал Авербух. 

Милохин ушел из «Ледникового периода», в котором участвовал с Медведевой: «Если любви к делу нет, делать его нет смысла»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные