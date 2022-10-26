Авербух об уходе Милохина из «Ледникового периода»: «Его поступок для меня недопустим на уровне взрослой жизни»

Продюсер Илья Авербух прокомментировал уход из шоу , где он выступал в паре с Евгенией Медведевой.

– У меня о Дане остаются очень добрые и светлые воспоминания. Я ему очень благодарен за те номера, которые были в том сезоне, как он включился в этом сезоне.

В общем, я считаю, что Даня – и, уверен, море его поклонников, а я это видел по работе, – очень талантливый человек, человек, который очень тонко чувствует, тонко организован, гуттаперчевый к новым эмоциям. Все, что было хорошего, всегда будет со мной.

Но поступок, который совершил Даня, а я понимаю, что всегда можно найти оправдания всему, для меня является недопустимым на уровне взрослой жизни. Я думаю, что Дане надо вырасти, чтобы понять чувство ответственности, несмотря на усталость, выгорание, эмоции.

Мы каждый день начинаем с того, что хочется уехать куда-нибудь, где нам тепло, хорошо, где нам не надо отвечать ни перед кем. Я уверен, что каждый человек начинает с этого. Но у нас есть ответственность, ответственность за семью, за людей, с которыми мы вместе, за наших партнеров, за наших товарищей, за тех, с кем мы идем по жизни. Для меня это всегда было как Отче наш.

– Вы на него зла не держите?

– Нет. Я в душе могу быть немного обижен, но как зло держать? Даня – светлый человек. Это проект для тех, кто дышит в нем.

Мне больше обидно за Женю, потому что я знаю, как она расстроена. А Даня… Наверное, это послание, что усталость будет всегда у каждого из нас. Бежать от усталости невозможно, потому что можно устать и от отдыха. Это тоже изматывает.

– Были какие-то предпосылки? Может быть, он говорил: «Я устал. Я не могу. Я вот сейчас уеду». Или это случилось как гром среди ясного неба?

– Когда мы говорили с Даней об участии в проекте… У Дани недавно произошла похожая ситуация, когда он покинул один из проектов до нас. Я говорил с Даней о том, что понимаю, как сложно входить два раза в одну и ту же реку и эмоционально. Мы все это проговаривали. И мы договорились, если Даня будет переживать эту историю внутреннюю, мы обязательно будем об этом говорить, будем искать выходы, поиск новых мотиваций, когда тебя прет.

В общем, мы вошли в проект, вошли достаточно давно. Весь сентябрь велась большая подготовительная работа. Практически весь октябрь шли съемки. До конца съемочного пула осталось всего 20 дней. Уже записано большое количество передач. С Даней уже четыре. И вот так посередине дороги без объявления…

Когда я говорил с Даней, спросил : «Как такое могло произойти?» Он сказал: «Я просто не хотел с тобой говорить и проговаривать, потому что был уверен, что ты сможешь меня уговорить, а я для себя принял решение, и оно было таким». Вот, в общем, все, как есть.

Мне импонирует, что Даня не стал придумывать каких-то надуманных причин, а сказал все, как есть. Он сказал: «Я устал. У меня нет той энергии и всего остального». Мы все слышали Данино объяснение. Мне он сказал все слово в слово по телефону, – сказал Авербух.

Милохин ушел из «Ледникового периода», в котором участвовал с Медведевой: «Если любви к делу нет, делать его нет смысла»