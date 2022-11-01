Гран-при России. «Идель». КМС. Румак и Гончаров, Алексова и Владимиров представят ритм-танцы

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2 ноября на третьем этапе Гран-при России «Идель» в Казани дуэты представят ритм-танцы в соревнованиях КМС.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 17.15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Предварительный старт-лист

Дарья Лунина – Андрей Акулов

Анна Елисеева – Михаил Числов

Александра Воронова – Андрей Халаньков

Вероника Шульпина – Глеб Солович

София АлексоваИлья Владимиров

Алиса АбдулинаЕгор Петров

Ульяна ЕрмаковаАртем Крылов

Елизавета Маленина – Григорий Родин

Анна Коломенская – Артем Фролов

Анна РумакГлеб Гончаров

Ольга Федорова – Сергей Лагутов

Мария Сорокина – Арсений Антропов

Варвара Курносенко – Федор Варламов

Екатерина Андреева – Дмитрий Десятов

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов

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