Гран-при России. «Идель». КМС. Румак и Гончаров, Алексова и Владимиров представят ритм-танцы

2 ноября на третьем этапе Гран-при России «Идель» в Казани дуэты представят ритм-танцы в соревнованиях КМС.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 17.15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Предварительный старт-лист

Дарья Лунина – Андрей Акулов

Анна Елисеева – Михаил Числов

Александра Воронова – Андрей Халаньков

Вероника Шульпина – Глеб Солович

София Алексова – Илья Владимиров

Алиса Абдулина – Егор Петров

Ульяна Ермакова – Артем Крылов

Елизавета Маленина – Григорий Родин

Анна Коломенская – Артем Фролов

Анна Румак – Глеб Гончаров

Ольга Федорова – Сергей Лагутов

Мария Сорокина – Арсений Антропов

Варвара Курносенко – Федор Варламов

Екатерина Андреева – Дмитрий Десятов

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов