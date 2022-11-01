Гран-при России. «Идель». КМС. Румак и Гончаров, Алексова и Владимиров представят ритм-танцы
2 ноября на третьем этапе Гран-при России «Идель» в Казани дуэты представят ритм-танцы в соревнованиях КМС.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
3-й этап
Казань
«Идель»
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 17.15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Предварительный старт-лист
Дарья Лунина – Андрей Акулов
Анна Елисеева – Михаил Числов
Александра Воронова – Андрей Халаньков
Вероника Шульпина – Глеб Солович
София Алексова – Илья Владимиров
Ульяна Ермакова – Артем Крылов
Елизавета Маленина – Григорий Родин
Анна Коломенская – Артем Фролов
Ольга Федорова – Сергей Лагутов
Мария Сорокина – Арсений Антропов
Варвара Курносенко – Федор Варламов
Екатерина Андреева – Дмитрий Десятов
Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов
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