«Призовые – приятный бонус, но бонус к работе, которая была бы проделана вне зависимости от них». Миронова и Устенко об участии в Гран-при России

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, рассказали, влияют ли призовые за Гран-при России на мотивацию.

«Лично для меня – нет. Я не сторонник таких манипуляций на самом деле. В этой системе есть свои плюсы и минусы.

Естественно, федерация делает все возможное, чтобы спортсмены катались и были заинтересованы не заканчивать карьеру. С их стороны это был хороший шаг.

Но о деньгах нужно думать в последнюю очередь», – сказала Миронова.

«Сначала нужно сделать работу. Поворотного момента не было: «Будут платить призовые? Все, мы рвем, мы мечем, носимся!»

Да, это будет приятный бонус, но бонус к работе, которая была бы проделана вне зависимости от призовых.

Но какой-то сильной дополнительной мотивации для нашей пары это не несло», – отметил Устенко.

5-6 ноября Миронова и Устенко выступят на этапе Гран-при России «Идель» в Казани. Призеры этапов получают от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

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