Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Даниелян, Тарасова и Морозов выступят на этапе Гран-при России в Казани

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Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала предварительный состав участников второго этапа Гран-при России в Казани. 

Женщины: Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Кочанова, Анастасия Морозова, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Мария Реброва, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Анастасия Хахыртдинова, Клара Швецова.

Мужчины: Артем Алейников, Дмитрий Алиев, Роман Атояр, Артур Даниелян, Евгений Зенкин, Владислав Катичев, Владимир Кузнецов, Андрей Мозалев, Владимир Ощепков.

Пары: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Танцы на льду: Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев, Александра Кравченко – Александр Шустицкий, Яна Матвейшина – Тимофей Субботин, Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.

Соревнования пройдут 5-6 ноября.

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов

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