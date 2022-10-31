Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Даниелян, Тарасова и Морозов выступят на этапе Гран-при России в Казани
Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала предварительный состав участников второго этапа Гран-при России в Казани.
Женщины: Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Кочанова, Анастасия Морозова, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Мария Реброва, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Анастасия Хахыртдинова, Клара Швецова.
Мужчины: Артем Алейников, Дмитрий Алиев, Роман Атояр, Артур Даниелян, Евгений Зенкин, Владислав Катичев, Владимир Кузнецов, Андрей Мозалев, Владимир Ощепков.
Пары: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Танцы на льду: Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев, Александра Кравченко – Александр Шустицкий, Яна Матвейшина – Тимофей Субботин, Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.
Соревнования пройдут 5-6 ноября.
Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов
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