Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мозалев, Тарасова и Морозов

2-6 ноября пройдет третий этап Гран-при России по фигурному катанию «Идель» в Казани.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

«Идель»

Казань

2 ноября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

17.15

Пары, КМС, короткая программа

20.20

3 ноября, четверг

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

13.15

Пары, КМС, произвольная программа

15.45

Девушки, КМС, короткая программа

17.50

Юноши, КМС, короткая программа

20.25

4 ноября, пятница

Девушки, КМС, произвольная программа

12.45

Юноши, КМС, произвольная программа

15.35

5 ноября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

13.30

Женщины, короткая программа

15.00

Пары, короткая программа

16.45

Мужчины, короткая программа

17.35

6 ноября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

13.00

Женщины, произвольная программа

14.30

Пары, произвольная программа

16.30

Мужчины, произвольная программа

17.25

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет официальный сайт Первого канала. Возможны изменения в расписании.

Фавориты

Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Дарья Усачева.

Мужчины: Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Артур Даниелян.

Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.

Танцы на льду: Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов.

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