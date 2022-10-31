Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мозалев, Тарасова и Морозов
2-6 ноября пройдет третий этап Гран-при России по фигурному катанию «Идель» в Казани.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
3-й этап
«Идель»
Казань
2 ноября, среда
Танцы на льду, КМС, ритм-танец
17.15
Пары, КМС, короткая программа
20.20
3 ноября, четверг
Танцы на льду, КМС, произвольный танец
13.15
Пары, КМС, произвольная программа
15.45
Девушки, КМС, короткая программа
17.50
Юноши, КМС, короткая программа
20.25
4 ноября, пятница
Девушки, КМС, произвольная программа
12.45
Юноши, КМС, произвольная программа
15.35
5 ноября, суббота
Танцы на льду, ритм-танец
13.30
Женщины, короткая программа
15.00
Пары, короткая программа
16.45
Мужчины, короткая программа
17.35
6 ноября, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец
13.00
Женщины, произвольная программа
14.30
Пары, произвольная программа
16.30
Мужчины, произвольная программа
17.25
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет официальный сайт Первого канала. Возможны изменения в расписании.
Фавориты
Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Дарья Усачева.
Мужчины: Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Артур Даниелян.
Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.
Танцы на льду: Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов.
Календарь Гран-при России по фигурному катанию: 1-й этап стартует в октябре в Москве, финал пройдет в Сочи в марте
Валиева и Трусова в деле, Щербаковой нет, Дэвис и Смолкин заявлены на два этапа (но приедут ли): кто выступит на Гран-при России?
Комментарии