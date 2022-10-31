Татьяна Тарасова: «Этап Гран-при в Казани не станет менее интересным после снятия Муравьевой и Усачевой»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что этап Гран-при России в Казани не станет менее интересным после снятия фигуристок и .

«Что мы с вами можем сделать, если у них травмы? Если кому-то неинтересно, пусть не смотрят.

Да, конечно, менее интересным этап от этого не станет», – сказала Тарасова.

Усачева, Муравьева и Семененко не выступят на этапе Гран-при России в Казани