Татьяна Тарасова: «Этап Гран-при в Казани не станет менее интересным после снятия Муравьевой и Усачевой»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что этап Гран-при России в Казани не станет менее интересным после снятия фигуристок Софьи Муравьевой и Дарьи Усачевой.
«Что мы с вами можем сделать, если у них травмы? Если кому-то неинтересно, пусть не смотрят.
Да, конечно, менее интересным этап от этого не станет», – сказала Тарасова.
Усачева, Муравьева и Семененко не выступят на этапе Гран-при России в Казани
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