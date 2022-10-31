Садкова, Титова, Мазур, Куликова, Дикиджи, Угожаев выступят на этапе Гран-при России в Казани
Стал известен состав участников третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани в категории КМС.
В соревнованиях девушек выступят Дарья Садкова, Софья Титова, Мария Мазур, Елизавета Куликова, Надежда Понтелеенко. Среди юношей – Владислав Дикиджи, Николай Угожаев, Федор Зонов, Никита Сарновский, Максим Белявский.
В парах заявлены Мария Дыбкова и Алексей Хвалько, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Анастасия Егорова и Родион Маринский. В танцах на льду – София Алексова и Илья Владимиров, Елизавета Малеина и Григорий Родин, Анна Румак и Глеб Гончаров.
Полный список участников можно посмотреть здесь.
Соревнования КМС на этапе Гран-при в Казани пройдут с 2 по 4 ноября.
Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мозалев, Тарасова и Морозов
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