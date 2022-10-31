Александр Энберт: «Трусова отодвинула границы человеческих возможностей своим контентом. Стоит сделать шаг назад, переосмыслить некоторые вещи»

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт оценил перспективы Александры Трусовой, накануне занявшей третье место на этапе Гран-при России в Сочи.

«Про лишний вес я ничего сказать не могу. Лишний вес на весах замечают. Что точно можно было заметить, у Саши не получились определенные четверные, и их количество было меньше, чем в прошлые годы.

Если взять фигурное катание шире и представить его как спорт, который находится на рубеже с искусством, то Александра всегда была приверженкой атлетичного фигурного катания. Она приучила нас к огромному количеству четверных и невероятных элементов ультра‑си, которые пронизывали всю ее программу.

Сегодня мы увидели их меньше, чем ожидали, но фигурное катание многогранно, и, возможно, она специально выбрала такую новую стратегию, тут она либо ее тренерский штаб может лучше рассказать. Конечно, ждем от Саши максимального контента, как она делала всегда.

Тут не стоит забывать, что это постолимпийский сезон и спортсмены, которые участвовали в Олимпийских играх испытали грандиозный стресс. Даже если не брать прошедшие Игры, в которых были дополнительные факторы стресса, такие как нейтральный статус и другие околоспортивные вещи, то в принципе Олимпийские игры – огромный стресс для организма спортсмена во всех возможных аспектах, вплоть до снижения иммунитета на длительный период», – сказал Энберт.

«Как раз об Александре Трусовой хотелось бы сказать, что она действительно немного отодвинула границы человеческих возможностей своими элементами, контентом. Я думаю, что стоит сделать немного шаг назад и переосмыслить некоторые вещи, например, постановки, сложность контента и насыщение его элементами.

Сейчас как раз то самое время, когда можно прицелиться на новый олимпийский цикл и провести работу над ошибками. У Саши новый тренерский штаб, и Светлана Соколовская, которая прекрасно знает, как готовить спортсменов высочайшего уровня к разным турнирам. Конечно, у них идет момент притирки, и он в принципе не может пройти быстро», – добавил он.

«Я волнуюсь, мне тяжело выступать». Прокат Трусовой – хаос, даже мимо музыки