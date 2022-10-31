Тренер Мария Касумова: «На смену программ обычно уходит целое межсезонье, а у Трусовой было слишком мало времени»

Тренер Мария Касумова, бывший хореограф Камилы Валиевой, считает, что Александре Трусовой не хватило времени на подготовку к этапу Гран‑при России в Сочи, где она заняла третье место.

«Саша Трусова представила абсолютно новые образы в двух программах. Жаль, что не получилось выполнить их чисто.

Мне кажется, ошибки были допущены из‑за того, что за короткий срок ей нужно было многое успеть сделать. На смену программ обычно уходит целое межсезонье, а у Саши было слишком мало времени на это.

Насколько я знаю, у нее еще травма, и это тоже немаловажный фактор, который мог помешать подготовке к старту. Я все равно считаю, что Трусова молодец – пошла на четверной прыжок.

Это заслуживает уважения. Думаю, следующий старт будет лучше и все получится! Во всяком случае я ей этого желаю, – сказала Касумова.

«Я волнуюсь, мне тяжело выступать». Прокат Трусовой – хаос, даже мимо музыки